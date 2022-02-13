سيـــاســة

وزير الخارجية يزور مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ بألمانيا

يعقد وزير الخارجية لقاءات مع مسئوليها في إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ
سمر السيد 4:24 م, الأحد, 13 فبراير 22 4:24 م, الأحد, 13 فبراير 22

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يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية – الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 – إلى مدينة بون الألمانية، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يتفقد شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسئوليها، وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو.

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بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المُناخ.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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