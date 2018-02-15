وزير الخارجية يختتم زيارته لمدريد بمقابلة رئيسة مجلس النواب الإسباني

المال - خاصفي ختام زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، التقي وزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب الإسبانى آنا باستور.وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة اعتزازهما بالعلاقات المصرية الإسبانية المتميزة على كل

المال – خاص



في ختام زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، التقي وزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب الإسبانى آنا باستور.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة اعتزازهما بالعلاقات المصرية الإسبانية المتميزة على كل الأصعدة، والتطلع إلى المزيد من تعزيزها خلال الفترة المقبلة

وأشار وزير الخارجية إلى ما لمسه خلال لقاءاته بالمسئولين الإسبان من اهتمام كبير بالأوضاع في مصر، ورغبة في توطيد العلاقة وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، فضلًا عن الإدراك الكامل لأهمية استقرار مصر ونجاح تجربتها، لما في ذلك من تحقيق لمصلحة مباشرة لإسبانيا.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري تناول مع رئيسة مجلس النواب الإسباني أهمية دفع التعاون البرلماني بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات على مستوى رؤساء المجالس التشريعية واللجان البرلمانية، وكذلك تبادل الخبرات المتعلقة بصياغة التشريعات والقوانين.

كما استعرض وزير الخارجية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمشروعات القومية الكبري وأهمية الشراكة المصرية الإسبانية في إنجاز تلك المشروعات، مع اعتزام الحكومة المصرية تذليل كافة العقبات لإتاحة المجال للشركات الإسبانية للإسهام في تلك المشروعات، مستعرضا الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع القطاع الخاص الإسباني علي الاستثمار في مصر.

من جانبها، أعربت رئيسة مجلس النواب عن تقديرها البالغ للعلاقات الخاصة التي تجمع إسبانيا بمصر علي مدار التاريخ، وشكرها للدعم الذي قدمته مصر لبلادها مؤخرا.

كما أكدت اتساق المصلحة الإسبانية مع المصلحة المصرية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه باعتباره تهديدا لدول شمال وجنوب المتوسط، كما أعربت عن تطلع بلدها للتنسيق والتعاون مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مستفسرةً عن تقييم مصر وتقديرها لعدد من الأزمات الإقليمية كسوريا وليبيا واليمن، حيث أثنت علي المواقف المصرية المتوازنة التي تحرص علي الكيانات الوطنية لمنع زعزعة الاستقرار وبالتالي عدم خلق فراغ يفسح المجال أمام الجماعات الإرهابية للسيطرة.

كما استمعت إلى شرح من وزير الخارجية حول عملية سيناء 2018 التي تضطلع بها القوات المصرية لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، حيث عبرت عن دعم بلادها الكامل للجهود المصرية في محاربة الإرهاب.

وفِي ختام تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارحية إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لأن يدعم البرلمانيون الإسبان مواقف مصر في البرلمان الاوروبي، وأن يعبروا لأقرانهم من أعضاء البرلمان الاوروبي عن حقيقة الأوضاع في مصر وطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري على مسار عملية دعم الاستقرار والتنمية والتحول الديمقراطي ومكافحة الارهاب.