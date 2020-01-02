وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

أجرى سامح شكري ، وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع ” روبرت أوبراين ” مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس ، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، و في مقدمتها التطورات على الساحة الليبية ، و ذلك في إطار التنسيق المستمر بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

و أضاف أن الجانبين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية ، معرباً عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا ، و ما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن و السلم و يزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.

و اختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته ، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة التشاور و التنسيق الوثيق بين مصر و الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول جميع القضايا محل الاهتمام المشترك ، بما في ذلك قضية محاربة و القضاء على الإرهاب.