سيـــاســة

وزير الخارجية يتوجّه لسلطنة عُمان لترؤس الجانب المصري في اللجنة المشتركة

من المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية.
سمر السيد 5:13 م, السبت, 22 يناير 22 5:13 م, السبت, 22 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة العُمانية مسقط لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي ستنعقد أعمالها خلال يومي 22 و23 يناير 2022.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا  بعد عامين من إطاحته بانقلاب.. وفاة رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا

هذا، ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

مجلس الشيوخ يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة و25 يناير

ياسمين فواز 3:41 م, السبت, 22 يناير 22

تجديد حبس رجل الأعمال محمد الأمين 15 يوما

المال - خاص 3:28 م, السبت, 22 يناير 22

رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بـ«عيد الشرطة»

ياسمين فواز 3:22 م, السبت, 22 يناير 22

المؤبد لعاطل اختطف طفلا وهتك عرضه تحت تهديد السلاح بالقليوبية

المال - خاص 3:18 م, السبت, 22 يناير 22

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى الحادية عشر لـ«ثورة يناير»

وائل كمال 2:43 م, السبت, 22 يناير 22

تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى 9 فبراير

المال - خاص 2:35 م, السبت, 22 يناير 22