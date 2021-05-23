سيـــاســة

وزير الخارجية يتوجه إلي الأردن لبحث مستجدات المشهد الفلسطيني

بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل
سمر السيد 5:51 م, الأحد, 23 مايو 21 5:51 م, الأحد, 23 مايو 21

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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، ومن المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.  

وتتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مُعمقة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بشأن المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني، وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس الشرقية.

وتشمل الزيارة بحث سبل توفير المُناخ المُلائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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