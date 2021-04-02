وزير الخارجية يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في جولة مفاوضات حول سد النهضة

توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، يأتي حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية انطلاقا من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.