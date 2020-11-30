سيـــاســة

وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

سوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية
سمر السيد 11:05 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 11:05 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري صباح غد إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية والتي ستعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين في الأول من ديسمبر 2020، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين اليوم 30 نوفمبر الجاري. 

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وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، إنه سوف تشهد أعمال اللجنة حوارًا مُعمقًا بين البلدين حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.

وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام.

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فضلاً عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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