وزير الخارجية يتوجه إلى أبيدجان لحضور القمة الأفريقية الأوروبية

المتحدث باسم الخارجية: القمة تنعقد تحت عنوان: الاستثمار في الشباب لتحقيق مستقبل مستدام.. ومصر تستعرض تجربة منتدى الشباب سمر السيد صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري يتوجه يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان للمشاركة في الدور

المتحدث باسم الخارجية: القمة تنعقد تحت عنوان: الاستثمار في الشباب لتحقيق مستقبل مستدام.. ومصر تستعرض تجربة منتدى الشباب

سمر السيد

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري يتوجه يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان للمشاركة في الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الأفريقي/الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الحالي.

وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان: ” الاستثمار في الشباب لتحقيق مستقبل مستدام”، حيث تتركز المناقشات على تناول عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بقضايا واهتمامات الشباب الأفريقي، كزيادة الفرص الاقتصادية للشباب، والاستثمار في تغيير هيكلي أفريقي مستدام، والتعليم والتدريب لإحداث ثورة في المهارات لتحقيق معدلات النمو التي تتسق مع أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063، بالإضافة إلى موضوع حرية الانتقال وهجرة الشباب، وتعاون الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة والشباب.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري قرر أن يصطحب معه ضمن الوفد المصري ممثلين عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لعرض التجربة المصرية في استثمار الشباب، وعرض تجربة ونتائج منتدى شباب العالم، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الحوارية المقرر عقدها صباح يوم 29 نوفمبر بين الشباب الأفريقي والقادة الأفارقة والأوروبيين.

وأضاف أبو زيد، أن قمة الاتحاد الأفريقي/الاتحاد الأوروبي ستتناول أيضاً التعاون بين أفريقيا وأوروبا في مجالات السلم والأمن والتحديات الخاصة بالإرهاب وانتشار ظاهرة التطرف الديني بين الشباب، وكيفية تعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين شعوب أفريقيا وأوروبا.

وأردف أن فكرة عقد أول قمة أفريقية/أوروبية طرحت من جانب البرتغال عام 1996، وصدر أول قرار بعقد القمة في قمة واجادوجو عام 2000، حيث استضافت مصر القمة الأولى في أبريل 2000 وصدر عنها “إعلان القاهرة” الذي تناول موضوعات التعاون والتكامل الاقتصادي واندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي. ثم عقدت بعدها قمة لشبونة عام 2007، وطرابلس 2010، وبروكسل 2014، ثم القمة الخامسة التي تنعقد حالياً في أبيدجان.