سيـــاســة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الإسبانية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

تمت مناقشة أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك على ضوء علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين
سمر السيد 4:57 م, الأربعاء, 20 مايو 20 4:57 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 20 مايو الحالي، اتصالاً هاتفياً من “أرانشا جونزاليس لايا” وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية إنه خلال الاتصال؛ تمت مناقشة أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك على ضوء علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن تقديرهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع بتطويرها في شتى المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مع الإعراب عن التطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ومدريد إزاء مجمل القضايا المشتركة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا الجهود المتصلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، وسُبل التعاون من أجل مكافحة انتشاره والحد من تداعياته.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي ومكافحة الإرهاب.

وحرصت الوزيرة الإسبانية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة بما يحقق الاستقرار المنشود.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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