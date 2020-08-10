سيـــاســة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي لبحث مُستجدات القضايا الإقليمية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض
سمر السيد 9:14 م, الأثنين, 10 أغسطس 20 9:14 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي الأمير “فيصل بن فرحان آل سعود”، وذلك للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان صحفي، بأن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخراً.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي المهم الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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