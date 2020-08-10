وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي لبحث مُستجدات القضايا الإقليمية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي الأمير “فيصل بن فرحان آل سعود”، وذلك للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان صحفي، بأن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخراً.

وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي المهم الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.