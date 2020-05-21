سيـــاســة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي حول جهود السلام بالشرق الأوسط

الوزير أكد حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي
سمر السيد 9:06 م, الخميس, 21 مايو 20 9:06 م, الخميس, 21 مايو 20

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأممي لعملية السلام “نيكولاي ملادينوف”، اليوم 21 مايو الجاري.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إن الاتصال كان بهدف التنسيق مع مصر حول الجهود والتحركات الدولية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في إطار الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.

وقد أكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي حفاظاً على مسار عملية السلام.

واستعرض الاتصالات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الأمن لجميع دول المنطقة بما يكفل تحقيق الازدهار والقدرة على مواجهة التحديات وفي مقدمتها القضاء على مخاطر الإرهاب، وهو ما يتطلب الحيلولة دون اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير سلباً على فرص التوصل للسلام العادل والدائم.

وقد أكد “ملادينوف” من جانبه حرصه على التنسيق الكامل مع مصر بالنسبة للتحركات المستقبلية على صعيد الجهود المبذولة لاستئناف مسار السلام وفق حل الدولتين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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