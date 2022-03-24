سيـــاســة

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأوكراني ويؤكد أهمية العمل نحو حقن الدماء

أكد وزير الخارجية ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة
المال - خاص 7:33 م, الخميس, 24 مارس 22 7:33 م, الخميس, 24 مارس 22

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، وأطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع.

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وأشار في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناوُل القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.

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بقلم المال - خاص

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