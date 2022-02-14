سيـــاســة

وزير الخارجية يتحدث مع مسئولة أممية عن جهود التحضير لاستضافة مؤتمر COP27

أشار وزير الخارجية إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ.
سمر السيد 8:45 م, الأثنين, 14 فبراير 22 8:45 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم 14 فبراير الجاري، بالأمينة التنفيذية للاتفاقية “باتريسيا إسبينوزا” وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن وزير شكري أثنى على دور السكرتارية في إنجاح مؤتمرCOP26  بجلاسجو، مشيراً إلى أن مصر ستستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها فيCOP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة القادمة لإنجاح هذه الدورة. كما أطلع الوزير شكري الأمينة التنفيذية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.

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وأضاف حافظ أن الوزير شكري أشار إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة القادمة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر القادم من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

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من جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر القادم، مؤكدة على تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة في هذا الشأن.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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