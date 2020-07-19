سيـــاســة

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى عَمَّان ومدينة رام الله الفلسطينية

قال بيان وزارة الخارجية ، إنه ستتضمن زيارة الوزير شكري إلى العاصمة "عَمّان" إجراء مشاورات مع نظيره الأردني للتنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية
سمر السيد 2:15 م, الأحد, 19 يوليو 20 2:15 م, الأحد, 19 يوليو 20

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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم ، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك الأردن.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ؛ ستتضمن زيارة الوزير شكرى إلى العاصمة “عَمّان” إجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدى من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، لاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة “رام الله”؛ حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف حافظ أن زيارة وزير الخارجية إلى “رام الله” تأتى تعبيراً عن الموقف المصرى الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلى لأجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بدعم فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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