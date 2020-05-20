سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

تم بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك
سمر السيد 4:28 م, الأربعاء, 20 مايو 20 4:28 م, الأربعاء, 20 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني “ناصيف حتّى”، اليوم ، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي بأن الاتصال تضمن تأكيد الوزير شكري حرص مصر على أمن وسلامة واستقرار لبنان، ودعم المصالح الوطنية اللبنانية.

كما تناول الاتصال مجالات التعاون المختلفة دعماً للشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في المجال الاقتصادي بغية تحقيق الاستقرار والتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية على شعب لبنان الشقيق وعلى الدولة اللبنانية وقدرتها على التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه لبنان ودول المنطقة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الإسبانية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

سمر السيد 4:57 م, الأربعاء, 20 مايو 20

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأرمينى ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

سمر السيد 2:50 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

وزير الخارجية يبحث هاتفيًّا مع نظيرته النرويجية الأوضاع الإقليمية

سمر السيد 5:56 م, الأثنين, 18 مايو 20

“الخارجية” : عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وإسبانيا حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

سمر السيد 3:00 م, الخميس, 14 مايو 20

مصر تُدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

سمر السيد 1:20 م, الخميس, 14 مايو 20

“الخارجية” ترحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

سمر السيد 3:34 م, الخميس, 7 مايو 20