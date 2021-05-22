سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البحرينى آخر تطورات الساحة الفلسطينية

تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يُلبي تطلعات الشعبين
سمر السيد 4:13 م, السبت, 22 مايو 21 4:13 م, السبت, 22 مايو 21

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين تجاه مُستجدات الشأن الفلسطيني، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع الإشارة إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في القطاع.

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وتم التأكيد أيضًا على أهمية الدفع قُدمًا بشكل عاجل بمسار التسوية السياسية بين الجانبين، وإعادة إحياء عملية السلام.

كما تطرق الوزيران خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين وعلى نحو يُلبي تطلعات الشعبين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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