سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع وزير البيئة الماليزي جدول أعمال مؤتمر كوب 27

تم بحث سبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة المقبلة
سمر السيد 1:33 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 1:33 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم 15 مارس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي “توان إبراهيم توان مَن”، في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 27 للمؤتمر وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر.

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وذلك خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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