وزير الخارجية يبحث مع وزير البيئة الماليزي جدول أعمال مؤتمر كوب 27

تم بحث سبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة المقبلة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم 15 مارس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي “توان إبراهيم توان مَن”، في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 27 للمؤتمر وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر.

وذلك خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.