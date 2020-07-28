وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجمهورية الكونغو تطورات الوضع في ليبيا

أكد وزير الخارجية ، حرص مصر على مساعدة الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا .

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم اتصالاً بوزير خارجية جمهورية الكونغو “جان كلود جاكوسو” .

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، عرض وزير الخارجية تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نجيسو.

أكد وزير الخارجية، حرص مصر على مساعدة الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لها، ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.

وقد ناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدماً.

كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.

واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.