سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز العلاقات الثنائية ويطلعه على آخر مُستجدات ملف سد النهضة

عبر الوزيران عن تقديرهما للشراكة الراسخة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات.
سمر السيد 6:02 م, الأحد, 18 أبريل 21 6:02 م, الأحد, 18 أبريل 21

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس”، وتناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، انطلاقاً من أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات، كما أطلع الوزير شكري نظيره اليوناني على آخر مُستجدات ملف سد النهض..

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين عبرا عن تقديرهما للشراكة الراسخة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات، حيث تم التأكيد على التطلُع لتدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين والشعبين .

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كما تم الإعراب عن التقدير لاستمرار تبادل التأييد بين البلدين في المحافل الدولية، وأهمية مصر كشريك استراتيجي لليونان وللاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط.

كما تم التطرق إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول الأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ كما استعرض الوزير شكري مجمل التطورات الإقليمية الجارية والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، والجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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