سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المُشتركة

أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستعادة تدفق السياحة النمساوية إلى المقاصد السياحية المصرية التي شهدت تطبيق تدابير صارمة لمكافحة جائحة "كورونا".
سمر السيد 8:24 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 8:24 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية النمساوي اليكساندر شالينبرج ، اليوم ، للتباحث حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن.

وقد صرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزيرين أشادا بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والنمسا، والتواصل المُستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا الإقليمية في الإطار الأورومتوسطي.

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كما أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستعادة تدفق السياحة النمساوية إلى المقاصد السياحية المصرية التي شهدت تطبيق تدابير صارمة لمكافحة جائحة “كورونا”.

ومن جانبه، أعرب الوزير “شالينبرج” عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر ورغبتها في تطويرها وتعزيزها لآفاق أرحب.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع بالمنطقة، بما في ذلك التطورات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية وانجاح المساعي الرامية إلى تحقيق اختراق ملموس في المسارات المختلفة، بما يتسق مع مُخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبما يستهدف التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة لمختلف أوجه الأزمة الليبية.

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هذا، وأكد الوزير شكري موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع استمرار دعم كل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام والأمن.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتصال الهاتفي تناول كذلك التطورات المتسارعة والمقلقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم “ناجورنو-كاراباخ”، وأهمية العمل على وقف التصعيد وضبط النفس بين الطرفين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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