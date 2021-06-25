سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين فى مواجهة كورونا

تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد وسبل الحد من تداعياتها
المال - خاص 9:18 م, الجمعة, 25 يونيو 21 9:18 م, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية “وانج ييّ”، أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكل مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

اقرأ أيضا  النص الكامل لتقرير دفاع البرلمان بشأن تعديلات مشروع قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة (مستند)

وناقش الجانبان كذلك، التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كل جوانبه وأبعاده.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الإعصار الذي ضرب التشيك

سمر السيد 10:37 م, الجمعة, 25 يونيو 21

«أ ش أ»: هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي لم تتبن توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة

المال - خاص 4:19 م, الجمعة, 25 يونيو 21

لتعزيز التعاون القضائي المثمر بين الجهتين .. النائب العام يلتقي نظيره بباريس

المال - خاص 9:38 م, الخميس, 24 يونيو 21

مصر تسترد 3 قطع أثرية بتعاون من السلطات البريطانية

سمر السيد 4:45 م, الخميس, 24 يونيو 21

تفاصيل لقاء «دينية البرلمان» مع أصحاب الورش بالغردقة اليوم

ياسمين فواز 2:56 م, الخميس, 24 يونيو 21

السيسي : مستعدون لتسخير الإمكانيات لدعم مبادرة الشراكة من أجل تصنيع اللقاح في أفريقيا

صفية حمدي 2:33 م, الخميس, 24 يونيو 21