وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين فى مواجهة كورونا

تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد وسبل الحد من تداعياتها

بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية “وانج ييّ”، أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكل مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

وناقش الجانبان كذلك، التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كل جوانبه وأبعاده.