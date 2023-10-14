وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي الوضع في غزة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينين وإدخال المساعدات

قال وزير الخارجية سامح شكري،إن جزءا كبيرا من المباحثات الثنائية التي أجراها مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم تركزت حول الوضع في غزة وما يتعرض له المدنيون هناك من استهداف، مؤكدا أن هذه تمثل مخالفات جسيمة للقانون الإنساني .



وأضاف – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم – أنه تم تناول الأزمة من جميع أبعادها والتأكيد على أهمية توفير الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتم تبادل الرؤي لدفع وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينين ودخول المساعدات إليهم.



وأشار إلى أنه أجرى محادثات مع مدير الأونروا اليوم الذي أكد صعوبة الوضع هناك في غزة نتيجة عدم وجود مياه أوكهرباء، لافتا إلى أنه يكثف اتصالاته فيما يتعلق بهذا الشأن.



وأكد أن هذه القضية لها تعقيداتها وأبعادها، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتوفير الحقوق للشعب الفلسطيني أمور هامة تحتاج إلى تضافر المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذا الصراع.



وقال إن مصر وتركيا بحكم اهتمامهما المشترك بهذه القضية واتصالهما بكل الأطراف ،فإن التعاون بينهما يعزز فرص النجاح ومن المقرر استمرار التنسيق لوضع خطط في هذا الصدد.