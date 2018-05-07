وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندي مشروعات الطاقة والاستفادة من المياه

سمر السيدأجرى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، مشاورات ثنائية مع سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة

سمر السيد

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، مشاورات ثنائية مع سام كوتيسا وزير خارجية أوغندا على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الأوغندي والوفد المرافق له

وأعرب عن سعادته باستضافة مصر للدورة الثانية من اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، ومثمنا التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، والتي برهنت عليها الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، والتنسيق القائم بشأن الموضوعات التي تهم البلدين.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أشار إلى الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بين البلدين.

وضرب الوزير المثل بالمجزر الآلي المصري في أوغندا، والجهود الجارية لإنشاء مزرعة مشتركة في أوغندا، وإقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والموارد المائية للتخفيف من آثار الفيضانات والاستفادة من مياه الأمطار وتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى رغبة القطاع الخاص المصري في زيادة استثماراته في أوغندا

وأوضح أن إحدى الشركات المصرية حاليا تدرس إقامة عدد من المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة بإجمالي 300 مليون دولار، وهو ما يمثل دفعة قوية لمنتدى الأعمال المصري الأوغندي الجاري عقده يوم 8 الجاري في القاهرة، خاصة مع تطلع مصر لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين على ضوء توافر عدد من الصادرات الأوغندية التي تلبي بعض احتياجات السوق المصري مثل الشاي والقهوة واللحوم.

ونوه أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد على دعم مصر لجهود التنمية في أوغندا.

وأشار إلى استفادة نحو 230 متدربا أوغنديا من برامج التدريب وبناء القدرات على مدى العامين الماضيين، والتي تم تنظيمها من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في عدة المجالات شملت الصحة والطاقة والبيئة والزراعة والتعدين ومكافحة الإرهاب والأمن والدفاع وإدارة الموارد المائية. كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بتوفير تدريب لنحو 240 متدربا أوغنديا على مدى السنوات الماضية، من ضمنهم نحو 35 متدربا في العام الماضي فقط.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول الوزيران عددا من الموضوعات التى تهم الطرفين، مثل ملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة وإصلاح الاتحاد الأفريقي ومشاركة أوغندا في قوات الأميصوم لحفظ السلام في الصومال، والأوضاع في كل جنوب السودان وبوروندي، بالإضافة إلى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.