سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني آخر تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية

تركز اتصال وزيري الخارجية على بحث آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية
سمر السيد 11:03 م, السبت, 22 أغسطس 20 11:03 م, السبت, 22 أغسطس 20

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني “هايكو ماس”، حيث تركز الاتصال على التباحُث بشأن آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، والأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر أن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية ؛ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية؛ أكد الوزير شكري أهمية البناء على آخر التطورات من أجل الحفاظ على حل الدولتيّن.

والعمل قدما نحو تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والأمن المنشود، وفي إطار استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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