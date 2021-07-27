سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته بجنوب السودان جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

اللقاء تطرق لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.
سمر السيد 9:36 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 9:36 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان “بياتريس خميسا واني”. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة هامة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدمًا في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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كما تم خلال اللقاء تأكيد استمرار مصر في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية، فضلًا عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع جنوب السودان، على نحوٍ يمكّن الجانب الجنوب سوداني من تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرّق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات في منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.

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كما تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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