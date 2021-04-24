وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الليبية سُبل تعزيز العلاقات الثنائية للبلدين

وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة و ذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها .

كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين.. وقد قبلت الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.