سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية تعزيز التعاون وقضايا الشرق الأوسط

خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس"
سمر السيد 10:50 م, الأربعاء, 17 مارس 21 10:50 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، لقاءً عبر  خاصية “الفيديو كونفرانس” مع نظيرته وزيرة خارجية السويد “آن ليند”.

وتباحث الجانبان حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية.

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وأعربا عن أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات جائحة “كورونا”، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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