وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الأسبانية تطورات منطقة المتوسط والأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية، سامح شكري اليوم 15 فبراير الجاري، " وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية، على هامش انعقاد الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم فبراير الجاري، “أرانشا جونزاليس لايا” وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان إن الوزير شكري قدم التهنئة في بداية اللقاء للوزيرة الأسبانية بمناسبة توليها مهام منصبها في 13 يناير 2020.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى التشاور والتنسيق معها إزاء مجمل القضايا المشتركة خلال المرحلة القادمة.

وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة الأسبانية على أهمية مصر بالنسبة لبلادها كشريك رئيسي بالمنطقة وبوابة لأفريقيا، مؤكدة أيضاً على خصوصية منطقة المتوسط.

وأعربت عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في المجالات المختلفة.

كما حرصت وزيرة خارجية أسبانيا على الاستماع للرؤية المصرية إزاء القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، وخاصة التطورات في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.