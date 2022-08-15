وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء الباهاما الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا مرئيًا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس وزراء البهاما “فيليب ديفيس”، وذلك بمناسبة استضافة الباهاما للاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ، حيث تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها رئاسة مصر القادمة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لسُبُل تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

كما نوه وزير الخارجية إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوزير شكري استمع إلى رؤية رئيس وزراء البهاما، من منظور رؤية الدول الجزرية ومن بينها دول منطقة الكاريبي، لموضوعات قضايا المناخ وتبعاتها، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضايا، وذلك على نحو يُسهم في ضمان خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة على شتى أصعدة عمل المناخ الدولي.