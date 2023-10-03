وزير الخارجية يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات تنظيم اقتراع المصريين بالخارج

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وتناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

وأكد شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمُشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

وفى سياقٍ مُتصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.