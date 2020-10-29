وزير الخارجية يبحث عددا من القضايا المشتركة مع سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، “نيكولاي باتروشيف” سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس “فلاديمير بوتين” للأمن القومي، في إطار زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، فإن اللقاء يهدف إلى التباحث حول عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن.

كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، وذلك خلال زيارته إلى موسكو.

وتبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما اتصالاً بعملية السلام في الشرق الاوسط وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا.