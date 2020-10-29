سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث عددا من القضايا المشتركة مع سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي

شكري اطمأن على صحة وزير الخارجية الروسي
سمر السيد 7:59 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 7:59 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، “نيكولاي باتروشيف” سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس “فلاديمير بوتين” للأمن القومي، في إطار زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، فإن اللقاء يهدف إلى التباحث حول عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن.

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كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، وذلك خلال زيارته إلى موسكو.

وتبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما اتصالاً بعملية السلام في الشرق الاوسط وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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