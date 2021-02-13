سيـــاســة

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي

أكد الوزيران ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية
سمر السيد 7:55 م, السبت, 13 فبراير 21 7:55 م, السبت, 13 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرىَ سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتم خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

اقرأ أيضا  من بينهم محمد عبدالعليم داود .. «الوفد» يعلن فصل 10 من قيادات الحزب

وأكدا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وانتهز شكري المناسبة لتهنئة الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية يتحدث عن علاقات مصر مع قطر وليبيا وفلسطين واليونان (فيديو)

محمد بدر 12:21 ص, السبت, 13 فبراير 21

سامح شكري: نبحث عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة (فيديو)

محمد مجدي 11:21 م, الجمعة, 12 فبراير 21

وزير الخارجية عن الإدارة الأمريكية الجديدة: لا أرى مجالًا لأي قلق أو أي تفاؤل حتى الآن (فيديو)

محمد مجدي 11:13 م, الجمعة, 12 فبراير 21

سفيرة أمريكية: ترامب انحدر وخرج من الصورة.. لن يترشح للرئاسة مجددا

المال - خاص 8:34 م, الجمعة, 12 فبراير 21

أبو الغيط : الفصائل الفلسطينية حققت التوافق المطلوب لإجراء الانتخابات في أجواء إيجابية

أيمن عزام 11:46 ص, الجمعة, 12 فبراير 21

رئيس المؤتمر المناخي الدولي «COP26» يناقش التعاون في مجال تغير المناخ مع الحكومة المصرية

سمر السيد 9:27 م, الخميس, 11 فبراير 21