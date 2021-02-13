وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي

أكد الوزيران ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أجرىَ سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وتم خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وأكدا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وانتهز شكري المناسبة لتهنئة الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال شهر يناير الماضي.