وزير الخارجية يبحث التعاون مع نظيره الأيرلندى وتطورات القضية الفلسطينية

سمر السيد استقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين 8 يناير نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والخارجية الأيرلندي سيمون كوفني الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 7 – 9 يناير الحالي. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة المسئول الأيرلن

سمر السيد

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر اليوم الاثنين 8 يناير نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والخارجية الأيرلندي سيمون كوفني الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 7 – 9 يناير الحالي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة المسئول الأيرلندى تأتى في إطار جولة إقليمية تشمل القاهرة ورام الله وتل أبيب، مشيراً إلى حرص كوفنى على أن تبدأ جولته من القاهرة للاستماع الى تقييم مصر للتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام وتوجيه دفعة للعلاقات الثنائية على ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري استهل المباحثات بتقديم التهنئة لنظيره الأيرلندي بمناسبة اختياره نائبا أوحد لرئيس الوزراء، مضيفا أن اللقاء بين الوزيرين عكس الرغبة المشتركة لدى البلدين بأن تشهد المرحلة المقبلة قوة دفع جديدة مع تكثيف الزيارات الثنائية، وعقد المشاورات السياسية الدورية على المستوي الوزاري وكبار المسئولين على نحو منتظم.

وقد تناول الوزيران خلال مباحثاتهما سبل الارتقاء بالتعاون بين مصر وأيرلندا في مختلف المجالات الثنائية، لاسيما تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في مجال الطيران المدني، والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب الأيرلندي في مجالات عديدة علي رأسها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

كما ناقش الوزيران الاستعداد لتدشين تعاون ثلاثي بين وكالة المعونة الرسمية الأيرلندية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القضايا الإقليمية احتلت مرتبة متقدمة على أجندة المباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وأيرلندا، على ضوء الاهتمام الأيرلندي بدفع مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مع الرغبة في التعرف على وجهة النظر المصرية إزاء تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن الرؤية المصرية للأوضاع في كل من سوريا وليبيا.

كما تناولت المباحثات علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي وأهمية توفير سيل الدعم لها، حيث أكد وزير الخارجية ان التطور الذي شهدته العلاقات المصرية الاوروبية مؤخرا بِعد انعقاد مجلس المشاركة والتوقيع على اتفاقية أولويات المشاركة، يفرض على الجانبين بذل كل جهد بهدف حماية تلك العلاقة الاستراتيجية وتعزيزها والتعامل مع اية اختلافات قد تطرأ بمنطق الشركاء.

وقد استعرض شكري أيضا الدور المصري في محاربة الإرهاب باعتباره تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك كيفية دفع التنسيق والتعاون بين مصر وأيرلندا في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا مشتركا للبلدين، مع التأكيد على الموقف المصري بأهمية دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للهجرة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية، وإبراز الدور المصري في هذا الصدد، وقد أعقب مباحثات الوزيرين مؤتمر صحفي مشترك.

شكرى يبحث مع كوفني استعادة الطيران المباشر

وزير الخارجية: لقاء اليوم فرصة مواتية لاستعادة العلاقات لسابق عهدها

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن زيارة نظيره الأيرلندى سيمون كوفنى، لمصر تعتبر فرصة مواتية لاستعادة وتيرة العلاقات لسابق عهدها، مشيراً إلى أن الدولتين تربطهما علاقات وطيدة.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى الخارجية المصرى والأيرلندى اليوم، أنه قد لمس من أيرلندا مواقف داعمة للقضايا العربية والحرص على تدعيم علاقاتها مع القاهرة، لافتاً إلى أن لقاء اليوم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالقضية الفلسطينية وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى وأهمية استمرار العمل المشترك للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وتأثير الهجرة على أوروبا وكيفية التعاون فى إطار شامل لمواجهة تلك الظاهرة.

وتابع: عرضنا أيضاً جهود مصر فى الإصلاح والفرص الواعدة فى مجال الاستثمار بجانب استئناف حركة الطيران المباشر وتفعيل اتفاق الطيران المدنى بين القاهرة ودبلن ورفع أى قيود على المطارات المصرية واستقبال السياحة الايرلندية فى إطار دعم الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استعادة وتيرة ودورية المشاورات السياسية بين البلدين وأن تكون آلية لتنمية العلاقات الثنائية فى المستقبل، موضحاً أن زيارة نظيره الأيرلندى اليوم تعتبر البداية فى جولة سيقوم به للمنطقة العربية الفترة المقبلة.

