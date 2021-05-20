سيـــاســة

وزير الخارجية يؤكد مواصلة الجهود لإنهاء التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية

أكد شكري على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التأزم الحالي والعمل لعدم تكراره عبر إعادة إحياء مفاوضات السلام
سمر السيد 5:35 م, الخميس, 20 مايو 21 5:35 م, الخميس, 20 مايو 21

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض مُجمل التحركات والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على كافة الأصعدة لاحتواء التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة، ودعم مساعي التوصل إلى تهدئة للأوضاع بشكل عاجل.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لإنهاء حالة التوتر الحالي واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء، وكذلك التنسيق مع الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وسبل دعم الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق.

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كما أكد شكري على أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التأزم الحالي، والعمل لعدم تكراره عبر إعادة إحياء مفاوضات السلام باعتبار ذلك السبيل الرئيسي الذي يضمن التوصل لحل الدولتين ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967 وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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من جانبه، أعرب “الأحمد” عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للموقف المصري المُساند للقضية الفلسطينية وكذا لتحركات القاهرة الدؤوبة لحلحلة الأزمة الحالية، بما يعكس مكانة ودور مصر العروبي وموقفها الراسخ من دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، مُثمنًا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

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كما أحاط عزام الأحمد وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والمساعي الجارية لإنهاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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