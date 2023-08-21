وزير الخارجية يؤكد مع بلينكن أهمية دفع أطر التعاون المشترك اقتصاديا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم ٢١ أغسطس الجاري مع وزير خارجية الولايات المتحدة “انتوني بلينكن” فى إطار متابعة ابرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.



وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية. كما تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.



وأوضح السفير أبو زيد، أن وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال على حرصهما علي استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.