سيـــاســة

وزير الخارجية يؤكد لمسؤول أوروبي أهمية توسيع نطاق التعاون الفترة المقبلة

اللقاء تطرّق أيضاً إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف سد النهضة.
سمر السيد 8:50 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 8:50 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، أن الوزير شكري والممثل الأعلى ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك إتصالاً بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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ومن جانبه، أكد الوزير شكري على أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقّق مصالح الجانبيّن، مع أهمية الدفع قدماً نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري.

كما أضاف السفير حافظ أن اللقاء تطرّق أيضاً إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف سد النهضة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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