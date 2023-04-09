وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممي لسوريا دعم مصر الكامل لجهود التوصل لتسوية سياسية شاملة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اليوم 9 أبريل ، اتصالاً هاتفياً بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “جير بيدرسون”.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي.

أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم2254 ، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاتصال تناول أيضاً سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري ، مؤكداً حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة.

اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، حيث أبدى المبعوث الأممي كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية.