سيـــاســة

وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره العُماني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد الوزيران على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.
سمر السيد 12:55 ص, الخميس, 20 أغسطس 20 12:55 ص, الخميس, 20 أغسطس 20

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الأربعاء ، اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته لنظيره العُماني بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

وأضاف أن الوزيرين أكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر وسلطنة عُمان وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.

واتفقا على مواصلة العمل والتشاور من أجل تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ودفعها قُدمًا إلى آفاق أرحب، بما يعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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