سيـــاســة

وزير الخارجية ونظيره الفنلندي يبحثان تطورات ملف سد النهضة

أشار وزير الخارجية إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة
سمر السيد 4:58 م, الأحد, 14 فبراير 21 4:58 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظبيره الفنلندي “بيكا هافيستو”، اليوم ، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن شكري أشار إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكداً أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة “فيليكس تشيسيكيدي” رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

اقرأ أيضا  مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء في جمهورية السودان

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

اقرأ أيضا  سامح شكري: نبحث عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة (فيديو)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق

المال - خاص 4:42 م, الأحد, 14 فبراير 21

وزير الخارجية ونظيره البوركيني يناقشان العلاقات الثنائية والقضايا القارية

سمر السيد 4:20 م, الأحد, 14 فبراير 21

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا فى قاعدة برنيس

أحمد اللاهوني 4:17 م, الأحد, 14 فبراير 21

28 مارس.. حجز دعوى تطالب بغلق «تيك توك» للحكم

المال - خاص 4:14 م, الأحد, 14 فبراير 21

اقتراح برلماني بمساواة ضحايا فيروس كورونا من الأطباء بشهداء العمليات الحربية

ياسمين فواز 4:09 م, الأحد, 14 فبراير 21

تأجيل نظر طعون المتهمين باقتحام مركز شرطة سمالوط إلى 11 أبريل

المال - خاص 3:36 م, الأحد, 14 فبراير 21