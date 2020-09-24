سيـــاســة

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية بعمّان

تباحث الوزيران حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة
سمر السيد 6:55 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 6:55 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نظيره الفرنسي “جان-إيف لودريان”على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان والذي تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزيرين تناولا مخرجات الاجتماع، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد على أهمية تعزيز مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل خلال الفترة المقبلة على الدفع قدماً بجهود السلام بما يسهم في التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار مقررات الشرعية الدولية.

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وأضاف حافظ أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات عدد من قضايا المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.

كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية.

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واختتم حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري قد أعرب عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلديّن على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية.

كما أشار إلى الجهود المصرية المبذولة لفتح عدد من المقاصد السياحية المصرية أمام السياحة الأجنبية، وتطلعنا إلى عودة السياحة الفرنسية إلى مصر في أقرب فرصة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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