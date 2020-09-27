سيـــاســة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية وعدة قضايا إقليمية

أكدا على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن
سمر السيد 6:38 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 6:38 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن.

‏‎وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر بأن الوزيرين “شكري” و”بومبيو” أكدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلديّن، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة المُشتركة على كافة الأصعدة.

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وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن “شكري” و”بومبيو” شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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