وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان جهود التصدي لفيروس كورونا

كما تم بحث مسار التطورات على الساحة الإقليمية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” لبحث جهود التصدي لفيروس كورونا.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، أنه تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتّين للتصدي لجائحة فيروس “كورونا” والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

كما أعرب الوزيران عن تضامنهما المُتبادل في سياق أزمة انتشار الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أن الوزيريّن “شكري” و”بومبيو” تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلاً عن مسار التطورات على الساحة الإقليمية.