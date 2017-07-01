وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان هاتفيًا مستجدات أزمة قطر

وكالات: تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، السبت، من زجمار جابريل، وزير خارجية ألمانيا، تناول مستجدات وتطورات الأزمة القطرية. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية ألمانيا أشار إلى حرصه على الاتصال بـ«شكري» في مستهل جولته الخلي

وكالات:

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، السبت، من زجمار جابريل، وزير خارجية ألمانيا، تناول مستجدات وتطورات الأزمة القطرية.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية ألمانيا أشار إلى حرصه على الاتصال بـ«شكري» في مستهل جولته الخليجية، للاستماع إلى وجهة النظر المصرية تجاه الأزمة، وتجاه مطالب الدول الأربع من الجانب القطري، حيث قدم وزير الخارجية عرضاً مستفيضاً للأسباب، التي دفعت مصر إلى اتخاذ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وما تكبدته مصر من خسائر وقدمته من تضحيات جسام على مدار السنوات الماضية نتيجة للتدخلات القطرية السلبية في الشأن المصري الداخلي.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية ألمانيا عن اعتزامه الاتصال مرة أخرى بـ«شكري» عقب انتهائه من جولته الخليجية، كما أعرب عن نيته في القيام بزيارة إلى مصر لاستكمال التشاور والتنسيق مع الجانب المصري.