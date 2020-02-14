وزير الخارجية : نثق في صياغة الجانب الأمريكي لاتفاق «سد النهضة» النهائي

وأضاف أن هناك اجتماعًا أخيرًا في نهاية شهر فبراير لاستكمال النقاط النهائية الخاصة بنص الاتفاق

قال سامح شكري ، وزير الخارجية ، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، إن المفاوضات الحالية التي تتم بشأن سد النهضة خاصة بالنواحي​ القانونية، ​والتحقق من القضايا الفنية المرتبطة بقواعد الملء والتشغيل، وتم وضعها أمام البنك الدولي والجانب الأمريكي لصياغة الاتفاق في صورته النهائية، وفقًا للرؤية اللي طرحت عليه من الدول الثلاث.

وأضاف أن هناك اجتماعًا أخيرًا في نهاية شهر فبراير لاستكمال النقاط النهائية الخاصة بنص الاتفاق، وضبط الصياغات.

وتابع: سوف يصيغ الجانب الأمريكي الاتفاق النهائي بكل عناصره.. نحن نأمل أن يكون هناك توافق من مختلف الأطراف، ولدينا ثقة في الجانب الأمريكي بعد مشاركتهم في كل الاجتماعات، نثق في أن يصيغ الاتفاق وفقًا لمصالح الدول الثلاث، وبما يحفظ لمصر حقوقها المائية، مع إدراكهم لكل الجوانب الفنية والقانونية.

وأكد أن الجانب الأمريكي أتاح الفرصة لجولة أخيرة في نهاية فبراير بعد أن تكون هناك وثيقة لمراجعة الصياغات وضبطها، بما لا يتناول مضمون الاتفاق.

وقال إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للفريق المفاوض كانت فقط لتحية الوفود وحث مختلف الأطراف للتعاون، مع تجاوز اي خلافات قد تطرأ، وتعبيرًا عن أن الولايات المتحدة شريكة للدول الثلاث.

يذكر أن وزارة الخارجية كشفت عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بلورة الصيغة النهائية للاتفاق الشامل على قواعد تشغيل وإدارة سد النهضة الأثيوبي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن من المنتظر عرض الاتفاق الشامل في صورته النهائية على مصر وأثيوبيا والسودان خلال أيام تمهيدا لتوقعيه قبل نهاية فبراير.

وكان قد أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة، أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، استعرضوا خلال مفاوضات واشنطن يومي 12 و13 فبراير، ما تم إحرازه من تقدم في المسائل الفنية والقانونية بشأن السد، نقلًا عن روسيا اليوم.