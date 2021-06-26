سيـــاســة

وزير الخارجية: نتوقع أن تصاغ العلاقة المصرية ـ التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول (فيديو)

شكري: عدم السماح بأي نشاط على أراضي دولة لزعزعة استقرار أي دولة أخرى
محمد مجدي 2:10 ص, السبت, 26 يونيو 21 2:10 ص, السبت, 26 يونيو 21

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أكد سامح شكري وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 شهد حضور عدد كبير من ممثلي الدول المؤثرة إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعزيز مرة أخرى للمسار وحل الأزمة في ليبيا من خلال التوافق الليبي – الليبي، والحكومة المنتخبة.

وقال شكري خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أنه تم التأكيد على عناصر الحل التي تم اعتماده من مجلس الأمن، وعلى رأسها إجراء الإنتخابات الليبية في موعدها، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وكذلك العمل على سيادة ووحدة الأراضي الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي .

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وعن رد فعل تركيا على عدم استخدام أراضيها للهجوم الإعلامي على الدولة المصرية، قال شكري: نحن نتوقع أن تصاغ العلاقة المصرية ـ التركية على المبادئ الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وعلى رأسها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحسن الجوار، وعدم السماح بأي نشاط على أراضي دولة لزعزعة استقرار أي دولة أخرى، وهو ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات ما بين الدول.

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وأضاف شكري أن مصر ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة في علاقاتها مع الدول الأخرى، ونتمنى أن تبادلنا الدول هذا التعامل بنفس هذه المبادئ.

مشيرًا إلى أن هناك تمثيلا دبلوماسيا بين مصر وتركيا، ويتم الحوار السياسي من خلاله من نقل رسائل وما يتصل في العلاقات وما نجده من آراء نحتاج إلى توصيلها للجانب التركي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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