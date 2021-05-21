وزير الخارجية: نتعامل مع الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين بحذر لمنع حدوث شيء يؤثر عليها (فيديو)

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة التعامل مع وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحذر واهتمام، قائلًا الوفدان الأمنيان المصريان الغرض من زيارتهما هو تثبيت الهدنة والحديث مع الطرفين، ووضع الإجراءات التي تحفظ عدم حدوث أي شيء يكسر الهدنة أو يؤثر عليها.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، دار بيني وبين وزير الخارجية الإسرائيلي اتصال هاتفي مساء اليوم، والحديث كان ينبئ باهتمام إسرائيل بالحفاظ على الهدنة أهمية تدعيم الهدنة وعدم خرقها.

واضاف شكري ، شايفين خارطة الطريق منذ أن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء اجتماعه مع ملك الاردن ورئيس فرنسا أو التصريحات الصحفية التي أجراها بضرورة ما بعد التوصل إلى الهدنة في أن يلتفت الجميع إلي أن تكرار هذا الصدام هو نتاج لتعثر العملية السياسية وحل الدولتين.

وتابع ، كذلك حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وهو الأمر الذي يعفي المنطقة من التوتر وهذه الأعمال، و من ثم ضرورة أن يعود المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لدورها المركزي في الإهتمام بإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.

وأشار إلى أن ذلك من أجل تحقيق الحقوق المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.