وزير الخارجية: نتطلع لتطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا

سمر السيد قال بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكرى التقى أمس الجمعة "لينديوى نونسيبا سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائى بين البلدين وعددا من القضايا

سمر السيد

قال بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكرى التقى أمس الجمعة “لينديوى نونسيبا سيسيولو” وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائى بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى البيان بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتهنئة نظيرته الجنوب أفريقية على توليها مهام منصبها مؤخرا، متمنيا لها دوام التوفيق والسداد.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، بما فى ذلك عقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مؤكدا حرصه على زيارة بريتوريا وتوثيق التعاون بين الجانبين من أجل مصلحة البلدين والقارة على ضوء المكانة التى يتمتع بها البلدان.

من جهتها، وجهت الوزيرة الشكر لنظيرها المصرى على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا، مؤكدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، ومنوهة بتعاونها السابق مع مصر إبان توليها منصب رئيس المخابرات فى بلادها.

كما أعربت عن تطلعها لزيارة الرئيس السيسى إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى استقبال نظيرها المصرى فى أقرب فرصة ممكنة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار الوزير شكرى إلى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين على ضوء الدور القيادى للدولتين على مستوى القارة، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خاصة بالنسبة لموضوع الإصلاح المالى والمؤسسى للاتحاد الأفريقي، معربا عن تطلع مصر لاستقبال نظيرته الجنوب أفريقية فى القاهرة لاستكمال التشاور والتنسيق بينهما.