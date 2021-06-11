استثمار

وزير الخارجية: منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية يُعزز الحوار المباشر وتبادل الخبرات

أوضح وزير الخارجية في كلمته أن مصر كانت ولاتزال تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة.
سمر السيد 5:30 م, الجمعة, 11 يونيو 21 5:30 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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شارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في الدول الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ يونيو الجاري تحت عنوان “الاندماج من أجل النمو”.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية على ما يمثله المنتدى من منصة جامعة لمسئولي الاستثمار في الدول الأفريقية، بما يُعزز من الحوار المباشر وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في أفريقيا.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أوضح كذلك في كلمته أن مصر كانت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، حيث سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية وحتى اليوم إلى خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والعمل على تحقيق الاندماج الأفريقي المأمول، كما دشن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لكي يمثل محفل ملائم للتشاور حول مواجهة التحديات التي تعيق تعزيز الاستثمارات في القارة.

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واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية في كلمته على حرص مصر المستمر على التعاون مع كافة الدول الأفريقية في إطار من الشراكة التي تتيح تبادل الخبرات وتؤكد الاحترام المتبادل، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم مُخرجات المنتدى في تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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