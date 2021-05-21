سيـــاســة

وزير الخارجية : مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ولديها القدرة والعزيمة في الحفاظ على حقها المائي (فيديو)

مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ولن تسمح بأي اضرار تقع على المواطن المصري
محمد مجدي 1:15 ص, السبت, 22 مايو 21 1:15 ص, السبت, 22 مايو 21

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أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ولن تسمح بأي اضرار تقع على المواطن المصري وسوف تتخذ الإجراءات بنفس التأني والحكمة التي تتسم بها القيادة السياسية في معالجة الأمور.

ورفض شكري خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، الحديث عن الخط الاحمر المصري في سد النهضة، قائلا: ليس بالضرورة أو المصلحة أن ندلي بشكل واضح في هذا الأمر ، ولكن هناك وضوح كامل بهذه النقطة.

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واضاف شكري، نركز في هذه المرحلة على التوصل إلى اتفاق ونؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة والأدوات للحفاظ على حقها المائي و نحن نتخذ مواقف مسؤولة بها حكمة ليست مدفوعة بالعواطف.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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