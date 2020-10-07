سيـــاســة

وزير الخارجية: مصر تعتزم تقديم كافة أشكال المساندة إلى مالي

أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى أن تُسهم خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مالي.
سمر السيد 10:46 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 10:46 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، اتصالاً هاتفياً بنظيره المالي “زيني مولدي” لتهنئته بمناسبة توليه مؤخراً مهام منصبه الجديد كوزير خارجية مالي في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء “مختار وان”.

 وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، أن الوزير شكري ثمّن العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط البلدين.

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وأعرب عن تطلع مصر إلى أن تُسهم خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مالي، وثقتها في قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد بما يُحقق تطلعات الشعب المالي .

كما أعرب شكري عن اعتزام مصر تقديم كافة أشكال المساندة لمالي خلال الفترة القادمة، وبما يُمهد  لاستعادة مالي لوضعيتها داخل الاتحاد الأفريقي في أقرب فرصة ممكنة.

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كما أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لاستمرار تقديم الدعم لمالي لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها، وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومجابهة التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها مصر إلى دول منطقة الساحل فضلاً عن المشاركة المصرية الفاعلة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

وأعرب الوزير شكري عن عزم مصر تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة القادمة لاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

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وأكد التزام مصر بمواصلة دورها القائم نحو تدريب الكوادر بدولة مالي لاستعادة الوضع الأمني في البلاد، خاصة وأن تحقيق الأمن والاستقرار هو السبيل نحو الوصول للتنمية المنشودة وجذب الاستثمارات، والوفاء بمتطلبات الشعب المالي الصديق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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